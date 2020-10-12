Yunanistan: Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki araştırmaları gerilimi tırmandırıyor

12 Ekim 2020

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Doğu Akdeniz'deki Meis Adası'nın güneyinde Türkiye'nin sismik araştırma gerçekleştirmesinin bölgedeki barış ve güvenliği tehdit ederek, gerilimi ciddi şekilde tırmandırdığını iddia etti.

Türk donanması dün yaptığı duyuruda Oruç Reis gemisinin önümüzdeki on gün boyunca Akdeniz'in doğusunda sismik araştırma yapacağını açıklamıştı.

Yunanistan dışişleri bakanlığı, "Türkiye'nin Meis Adası'nın güneyinde, Yunanistan kıyılarının sadece 6.5 deniz mili uzaklığında, Yunan kıta sahanlığı içindeki bölgede araştırma yapacağına dair açıkladığı yeni NAVTEX gerilimi ciddi şekilde tırmandırmaktadır." açıklaması yaptı.

Türkiye'nin yayınladığı en son denizcilik duyurusuna göre, Oruç Reis sismik araştırma gemisine ek olarak Ataman ve Cengiz Han gemileri de Meis Adası'nın güneyini içeren bölgede 22 Ekim'e kadar araştırma yapmaya devam edecekler.

Ankara, geçen ay Avrupa Birliği özel zirvesi öncesinde "diplomasiye olanak sağlamak için" Oruç Reis'i ihtilaflı deniz bölgesinden çekmişti.

AB zirvesi sonrasında, AB Türkiye'nin bölgede çalışmalarına devam etmesi halinde Türkiye'yi cezalandıracağını açıklamıştı.

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Kaynak: Reuters