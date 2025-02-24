Yunanistan'dan 'deprem' açıklaması: "İnsan müdahalesi doğal süreçleri felakete çeviriyor"

Yunanistan Depremle Mücadele Kurumu Başkanı Efthimios Lekkas, Atina'da basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "(Sismik hareketlilik) Bu, haftalar hatta aylar sürebilecek uzun bir süreç. Bu tür sismik hareketler kolayca sonlanmaz" dedi.

Plansız yapılaşma

Daha büyük bir deprem riskinin devam ettiğini vurgulayan Lekkas, Santorini Adası'nın son 30 yılda plansız bir şekilde büyüdüğünü ve kaçak yapılaşmanın ciddi boyutlara ulaştığını belirtti.

Lekkas, "(Santorini) Bu ada, volkanik patlamalar, depremler, toprak kaymaları ve erozyon gibi doğal süreçlerin bir sonucu olarak oluştu. Bugün ise insan müdahalesi, bu doğal süreçlerin felaketlere dönüşmesine yol açıyor" diye konuştu.