Yunanistan'dan göçmenlere sert müdahale

01 Mart 2020

Avrupa'ya geçmek isteyen düzensiz göçmenlerin Yunanistan sınırına geçişleri sürüyor. Kastanies Sınır Kapısı önüne jiletli telle barikat kuran Yunanistan güvenlik güçleri, barikatın arkasına da çok sayıda polis yığdı.

Barikat önünde bekleyen düzensiz göçmenlere sık sık tazyikli su sıkan güvenlik güçleri, zaman zaman ses ve göz yaşartıcı bomba atıyor. Bu müdahaleler sırasında fişek isabet eden bazı göçmenler yaralandı.

Yunanistan tarafından atılan gaz fişekleri, Türk sınır karakolu bahçesine de isabet ediyor.

Öte yandan, Pazarkule Sınır Kapısı yakınlarında kalabalık bir grubun sınırı geçmeye çalıştığını gören Yunan güvenlik güçleri, düzensiz göçmenlere göz yaşartıcı bomba atmanın yanı sıra plastik mermiyle ateş açtı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Edirne'den Yunanistan’a geçen düzensiz göçmenlerin sayısını 100 bin 577 olarak açıklamıştı.

Kaynak: AA