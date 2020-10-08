Yunanistan'dan Maraş için 'geri adım' çağrısı

08 Ekim 2020

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Stelyo Petsas, Türkiye'ye Maraş sahil kesimini tekrar açma kararından geri adım atması çağrısında bulundu. Sözcü, Atina ve Lefkoşa'nın konuyu önümüzdeki hafta Avrupa liderler toplantısına taşımaya hazır oldukları konusunda uyardı.

Ankara'da 6 Ekim'de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile bir araya gelen Kuzey Kıbrıs Başbakanı Ersin Tatar yıllardır dikenli tel ile çevrili Varosha sahilinin kullanıma açılmasına karar verildiğini açıklamıştı. Bu hamle hali hazırda Doğu Akdeniz'deki enerji aramaları nedeniyle Yunanistan ile Türkiye arasında var olan gerilimi artırabileceği yorumları yapılmıştı.

Ankara ve Atina'nın görüş ayrılıklarını giderecek görüşmelere başlama kararının ardından iki ülke arasındaki tansiyon yumuşamıştı.

Kuzey Kıbrıs'ın yaklaşık 46 yıldır kapalı olan Maraş sahilini kullanıma açması Güney Kıbrıs Rum Yönetimi tarafından kınanırken Yunanistan ise Güney Kıbrıs'ı destekleyeceğini açıklamıştı.

Kapalı Maraş 46 yılın ardından kademeli olarak açıldı

Kaynak: Reuters