Yunanistan'dan Türkiye ile görüşme açıklaması

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Akdeniz'in doğusu ile ilgili istikşafi görüşmelere yeniden başlamak için Türkiye'den henüz bir davet almadıklarını, münhasır ekonomik bölge ve kıta sahanlığı konularında Türkiye ile görüşme yapmaya istekli olduklarını açıkladı.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ocak ayı içinde ilk toplantıyı gerçekleştirmek üzere Yunanistan'ı istikşafi görüşmelere başlamaya davet ettiklerini açıklamıştı.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Alexandros Papaioannou, "Yunanistan, münhasır ekonomik bölge ve kıta sahanlığı konularında Türkiye'den gelecek herhangi bir davete uluslararası hukuka uygun olarak cevap vermeye niyetli olduğunu ifade etmiştir" dedi.