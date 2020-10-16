Yunanistan'dan Türkiye'ye karşı 'daha fazla baskı' talebi

16 Ekim 2020

Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Türkiye'nin Akdeniz'de tekrar doğal gaz aramaya başlamasının ardından AB'nin Türkiye'ye daha sert karşılık vermesi için bugünkü Avrupa Birliği zirvesinde talepte bulundu.

AB liderleri, iki hafta önceki zirvede Türkiye'ye yönelik ekonomik yaptırımları ele almış olsalar da Ankara'yı Akdeniz'de hidrokarbon aramaktan vazgeçmeye ikna edemedi.

Türkiye, geçen ay limana dönen sismik araştırma gemisi Oruç Reis'in tekrar faaliyetlerine başlayacağını duyurmuştu.

Zirveye gelişi esnasında gazetecilere konuşan Slovenya Başbakanı Janez Jansa, "Güçlü bir şekilde ve oy birliğiyle Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ı Türkiye'nin yeni provokasyonlarına karşı destekleyeceğimizi umuyorum." dedi.

Fransa ve Almanya, dün Türkiye'yi Doğu Akdeniz'deki eylemleriyle Avrupa Birliği'ni provoke etmeye devam etmekle suçlamış ve tutumunu önümüzdeki haftalarda netleştirmesini istemişti.

Türkiye, ekonomik yaptırımların tartışıldığı 2 Ekim'deki AB zirvesinin öncesinde, Oruç Reis gemisini ihtilaflı sulardan geri çekti. AB de Türkiye'ye yönelik olası yaptırımları aralık ayında yapılacak zirvede ele alacağını açıklamıştı.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Türkiye'nin Yunan adalarının yakınına gönderdiği geminin yanı sıra Güney Kıbrıs'ın ekonomik bölgesine bir başka sismik araştırma gemisi daha göndermesi sonrası tepki göstermişti.

Buna ek olarak, Kuzey Kıbrıs'ın kısmi olarak Maraş Sahilini yeniden açması da Güney Kıbrıs yönetiminin tepkisine sebep olmuştu.

Kaynak: Reuters