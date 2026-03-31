Yunanistan'dan Türkiye'ye vize hamlesi

Türk vatandaşlarının en çok tercih ettiği tatil rotalarından Yunan adaları için ekspres vize 1 yıl daha uzaltıldı.

Nisan 2024'te başlatılan ve İstanköy, Midilli, Rodos, Sisam, Sakız, İleryoz, Limni, Kelemez, Meis, Sömbeki, Batnoz ve Semadirek adalarını kapsayn ekspres vize ile Türk vatandaşları vize 5 iş günü içinde alabiliyor.

Ekspres vize 1 yıl uzatıldı

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lana Zohiu, "Yunanistan Dışişleri Bakanlığının ve Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun çalışmaları sonucunda Türk vatandaşlarına ve onların ailelerine Ege Adaları'nda vize kolaylığı sağlanan uygulamanın bugünden itibaren bir yıl süreyle uzatıldığını duyurdu."

Şu ana kadar 3. kez uzatılan uygulama için ücreti standart Schengen vize ücretleriyle aynı alınıyor.