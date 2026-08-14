Yunanistan’ın gözde tatil bölgesinde yangın alarmı: Turistler denizden kaçırıldı

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Yunanistan’ın turizm merkezlerinden Halkidiki, ağustos ayının en yoğun tatil döneminde büyük bir orman yangınıyla karşı karşıya kaldı. Kassandra Yarımadası’ndaki Siviri çevresinde başlayan yangın güçlü rüzgârın etkisiyle kısa sürede ormanlık alanlardan yerleşim bölgelerine ilerledi.

Alevlerin evlere ve tatil tesislerine yaklaşması üzerine Siviri ve Fourka için tahliye kararı verildi. Karadan çıkışın zorlaşmasıyla operasyonun bir bölümü denize taşındı; sahilde bekleyen turistler, bölge sakinleri ve çocuklu aileler teknelerle güvenli noktalara götürüldü.

481 kişi denizden tahliye edildi

Tahliye operasyonunun boyutu gece saatlerinde daha net ortaya çıktı. Sahillerden toplam 481 kişi deniz yoluyla çıkarıldı.

Operasyona Yunan Sahil Güvenliği ve itfaiyeye ait teknelerin yanı sıra balıkçı tekneleri, özel tekneler ve hızlı yolcu gemisi de katıldı. Tahliye edilenlerin 285’i Sani Marina’ya götürülürken 196 kişinin Selanik Limanı’na taşındığı bildirildi.

Yangının ilerlediği saatlerde Siviri ve Fourka’daki vatandaşların bölgeden ayrılması için cep telefonlarına acil durum mesajları gönderildi. Siviri’de bulunanlardan Mola Kaliva yönüne, Fourka’dakilerden ise Skioni yönüne hareket etmeleri istendi.

Ancak yangının ana kara yolunun iki tarafına birden ulaşması, tahliye sürecini zorlaştırdı. Siviri ile Fourka arasındaki trafik kesilirken araçlar alternatif güzergâhlara yönlendirildi.

Tatil evleri alevlerin arasında kaldı

Yangın yalnızca ormanlık alanda kalmadı. Alevler Siviri çevresindeki yerleşim bölgelerine ulaştı ve bazı evlerde ciddi hasar meydana geldi.

Bölgedeki tatil konutları ve sahile yakın yapılar yangının doğrudan tehdidi altında kalırken Siviri’deki atık su arıtma tesisinin de zarar gördüğü bildirildi.

Müdahale sırasında iki itfaiyeci yaralandı. İtfaiyecilerden biri bacağından yaralanırken diğerinin yoğun dumandan etkilenerek solunum problemi yaşadığı belirtildi.

Yangına 148 itfaiyeci, dört özel orman yangını ekibi ve 54 araçla müdahale edildi. Havanın izin verdiği saatlerde dokuz uçak ve yedi helikopter de söndürme çalışmalarına katıldı.

Güçlü rüzgâr ise operasyonun en büyük sorunlarından biri oldu. Rüzgârın sürekli yön değiştirmesi alevlerin kısa sürede yeni alanlara taşınmasına ve söndürülen noktalarda yeniden yangın çıkma riskinin artmasına neden oldu.

Geceyle birlikte yangının gücü kırıldı

Perşembe akşamı rüzgârın hız kaybetmesi yangınla mücadelede kritik dönüm noktası oldu. Saat 21.00’den sonra bölgede aktif bir yangın cephesinin kalmadığı bildirildi.

Bu durum yangının tamamen sona erdiği anlamına gelmiyor. İtfaiye ekipleri özellikle rüzgârın yeniden kuvvetlenmesi halinde ortaya çıkabilecek yeni alevlenmelere karşı bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

Yanan alanlarda sıcak noktaların bulunması, kuru çam ormanlarının yoğunluğu ve önümüzdeki günlerde kuvvetli rüzgâr beklentisi nedeniyle Halkidiki’de risk henüz ortadan kalkmış değil.

Bölgede güvenlik güçleri de tahliye edilen ev ve iş yerlerinin çevresindeki devriyelerini artırdı. Yangın nedeniyle evlerini ve otellerini terk etmek zorunda kalanlara ise Halkidiki ve Selanik’teki bazı oteller tarafından geçici konaklama imkânı sunuluyor.

Türk turistlerin de gözdesi olan bölgede tatil sezonuna darbe

Halkidiki’nin yangından etkilenen Kassandra bölgesi, Selanik’in güneyinde uzun plajları, koyları ve yoğun konaklama kapasitesiyle Kuzey Yunanistan’ın en önemli turizm merkezleri arasında bulunuyor.

Bölgenin Türkiye’den kara yoluyla ulaşılabilmesi, özellikle yaz döneminde Türk tatilciler açısından da Halkidiki’yi yakın yurt dışı rotalarından biri haline getiriyor.

Yangının 15 Ağustos öncesindeki yoğun tatil dönemine denk gelmesi, ekonomik etkiyi büyütebilir. Otellerin doğrudan zarar görmesinin yanı sıra kapalı yollar, tahliyeler, rezervasyon iptalleri ve bölgenin güvenliğine yönelik endişeler turizm işletmeleri üzerinde baskı oluşturabilir.

Şimdilik Halkidiki genelinde turizmin durduğu yönünde bir karar bulunmuyor. Yangın özellikle Siviri-Fourka hattında yoğunlaştığı için bölgeye seyahat planlayanların yola çıkmadan önce konaklama işletmeleri ve yerel makamların güncel duyurularını kontrol etmesi önem taşıyor.

Akdeniz’in turizm bölgelerinde yangın baskısı büyüyor

Halkidiki’deki yangın, Güney Avrupa’nın bu yaz karşı karşıya kaldığı geniş yangın dalgasının son örneklerinden biri oldu. Uzun süren sıcak hava, kuruyan bitki örtüsü ve kuvvetli rüzgârlar kıyı bölgelerinde yangının çok hızlı yayılması için uygun koşullar oluşturuyor.

Turizm açısından asıl risk de burada ortaya çıkıyor. Daha önce tatil tesislerinden uzakta kalan orman yangınları, son yıllarda giderek daha sık biçimde sahil yerleşimlerini, kara yollarını ve otelleri doğrudan tehdit ediyor.

Halkidiki’de insanların deniz yoluyla tahliye edilmek zorunda kalması da bu riskin boyutunu gösterdi. Alevlerin kontrol altına alınması ilk tehlikeyi azaltmış olsa da bölgedeki hasar tespiti ve turizm sezonuna ekonomik etkisinin önümüzdeki günlerde daha net ortaya çıkması bekleniyor.