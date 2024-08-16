Yunanistan'ın İlia bölgesi sağlık gözetimi altına alındı
Yunanistan'ın batısında yer alan İlia'da halk arasında 'beta' olarak bilinen Strep-A bakterisinin neden olduğu enfeksiyon nedeniyle 3 vakadan ikisinin ölümle sonuçlanmasının ardından bölgenin sağlık gözetimi altına alındığı bildirildi. Son bir yılda Strep-A bakterisi enfeksiyonu nedeniyle aralarında çocukların da bulunduğu 21 kişi hayatını kaybetmiş, uzmanlar, artış nedeniyle alarm durumuna geçmişti.
AA
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Yunan basınında yer alan haberlere göre, 3 vakanın görüldüğü İlia'da 2 kişi hayatını kaybetti.
Haberlerde, bu 3 vakanın birbirleriyle doğrudan bağlantılı olmadığı ancak hepsinin streptokok bakterisi taşıdığı vurgulanarak, bölgenin sağlık gözetimi altına alındığı duyuruldu.