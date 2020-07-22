Yunanistan'ın "kıta sahanlığı" iddiasına Türkiye'den tepki

22 Temmuz 2020

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Yunanistan'ın maksimalist kıta sahanlığı iddiasının, uluslararası hukuka, içtihada ve mahkeme kararlarına aykırı olduğunu" bildirdi.

Sözcü Aksoy, Yunanistan Dışişleri Bakanlığının, Oruç Reis araştırma gemisinin, Doğu Akdeniz’deki araştırma faaliyetine ilişkin yaptığı açıklama hakkındaki soruya yazılı yanıt verdi.

Aksoy, Türkiye'nin, Doğu Akdeniz'de devam eden hidrokarbon faaliyetleri çerçevesinde Oruç Reis araştırma gemisinin, 21 Temmuz'dan itibaren, Doğu Akdeniz'de yeni bir sismik araştırma faaliyetinde bulunacağının, ilgili makamlarca yayımlanan bir NAVTEX (Denizcilere Duyuru) ile kamuoyuna duyurulduğunu hatırlattı.

Geminin araştırma yapacağı deniz alanının, Türkiye'nin Birleşmiş Milletlere (BM) bildirdiği kıta sahanlığı sınırları ve 2012'de Türk hükümeti tarafından Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO) verilen ruhsat sahaları içinde olduğunu vurgulayan Aksoy, şöyle devam etti:

"Söz konusu sahanın bir bölümünde Barbaros Hayrettin Paşa sismik araştırma gemimiz esasen geçmiş yıllarda faaliyette bulunmuştu. Hal böyle olmasına rağmen, Yunanistan bu araştırma faaliyetimize itiraz ederek, araştırma sahasının kendi kıta sahanlığında olduğunu iddia etmiştir. Yunanistan bu iddiasını başta Meis olmak üzere kendi ana karasından uzaktaki adalarının varlığına dayandırmaktadır. Yunanistan'ın bu maksimalist kıta sahanlığı iddiası uluslararası hukuka, içtihada ve mahkeme kararlarına aykırıdır."

"Yunanistan'ın iddialarını reddediyoruz"

Aksoy, yüz ölçümü 10 kilometrekare olan, Anadolu'ya 2 kilometre, Yunan ana karasına ise 580 kilometre uzaklıkta olan bir adanın 40 bin kilometrekare genişliğinde kıta sahanlığı alanı yaratmasının, rasyonel ve uluslararası hukuka uygun bir tez olmadığının altını çizerek, "Bu nedenle, Yunanistan'ın bu iddialarını reddediyoruz." ifadesini kullandı.

Sözcü Aksoy, "Türkiye, bugüne kadar çeşitli vesilelerle her düzeyde dile getirdiği üzere Yunanistan'a diyalog çağrılarını yinelemekle birlikte, uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru hak ve çıkarlarını müdafaa etmeye devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu. (AA)

Yunanistan'dan kıta sahanlığı iddiası

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Akdeniz'de başlatacağı sismik çalışmanın kendi kıta sahanlığı üzerindeki egemenlik haklarını ihlal ettiği iddiasında bulundu.

Yunanistan başbakanı da Ankara'nın Akdeniz'de doğal gaz arama çalışmalarından vazgeçmemesi durumunda Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye yaptırım uygulamak dışında başka bir seçeneğinin kalmayacağını söyledi.

Yeni doğal gaz yataklarının keşfedildiği Doğu Akdeniz'de Türkiye ve Yunanistan'ın deniz üzerinde birbiriyle çelişen egemenlik iddiaları bulunuyor.

Bundan önce Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile Türkiye arasında yine egemenlik iddialarının kesiştiği bölgede Ankara'nın yürüttüğü doğal gaz arama çalışmaları nedeniyle gerilim oluşmuştu.

Türkiye tarafından dün yayımlanan denizcilik uyarı notu Navtex'te Kıbrıs ile Girit arasındaki bir alanda sismik çalışma yapılacağı bildirildi.

Denizde petrol ve doğal gaz arama çalışmalarına hazırlık olarak deniz tabanının sismik incelemesinin yapılması gerekiyor.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan dün akşam yapılan açıklamada uyarı notunda yer alan bölgenin kısmen Yunan kıta sahanlığına girdiği savunularak, "Türkiye'ye egemenlik haklarımızı ihlal eden ve bölgedeki barış ve güvenliği zedeleyen bu hukuk dışı eylemleri derhal durdurması çağırısında bulunuyoruz." denildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan kısa bir süre önce de Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis Atina'yı ziyaret eden Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'a, "Türkiye, Yunanistan'a, Güney Kıbrıs'a ve Avrupa Birliği'ne karşı hasmane davranışlarına ne yazık ki bir yenisini ekliyor." dedi.

Mitsotakis, "Yunanistan'ın ve Güney Kıbrıs'ın egemenlik haklarının sorgulamak nihayetinde Avrupa'nın haklarını sorgulamaktır. Müttefiklerimizin (Türkiye'ye karşı yaptırımlara dair) desteğini bekliyoruz. Böyle devam ederse Türkiye'ye yaptırım uygulanması dışında başka seçenek kalmayacak." dedi.

Yunanistan, Türkiye'ye protesto metni gönderildiğini, Birleşmiş Milletler (BM), BM Güvenlik Konseyi'nin beş daimi üyesi ve Avrupa Birliği'nin konudan haberdar edildiğini bildirdi.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) mayıs ayı sonunda Akdeniz'de Türk karasuları dışında yedi petrol ruhsat sahasında çalışma yapmak için başvuru yapmıştı. (Reuters)