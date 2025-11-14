Yunanistan'ın skandal C130 paylaşımına Türkiye'den peş peşe tepki
Azerbaycan'dan Ankara'ya dönmek üzere havalanan TSK’ye ait askeri kargo uçağı düşmüş ve 20 asker şehit olmuştu. Söz konusu olayın ardından Yunan Hava Kuvvetleri'nden skandal paylaşım geldi. Söz konusu paylaşımda uçaklar paylaşılıp, "Günün fotoğrafları!" notunu ekledi. Skandal paylaşıma Türkiye'den peş peşe tepki geldi.
Azerbaycan'dan Ankara'ya dönmek üzere havalanan Türk Silahlı Kuvvetlerine ait C-130 tipi kargo uçağının Gürcistan sınırında düşmesi sonucu 20 askerimiz şehit düştü. Kahreden olay üzerine dünya ülkelerinden peş peşe başsağlığı mesajları gelirken komşu Yunanistan ise skandala imza attı. Yapılan paylaşımda "Günün fotoğrafları!" notuyla, C-130 uçağının fotoğrafları paylaşıldı. Paylaşımın tepki almasının ardından silindiği görüldü. Skandal paylaşıma Türkiye'den tepkiler de gecikmedi.
Yunanistan'a nota verildi
Yunan Hava Kuvvetleri'nin skandal paylaşımı sonrası Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'a şifahi nota verdi.
"Haddinizi bilin"
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, Yunanistan'ın paylaşımına tepki gösterdi. Paylaşımı alıntılayan Acar, "Haddinizi bilin. Yoksa bildiririz. Bunu iyi bilirsiniz" ifadelerini kullandı.
CHP'den tepki: Sıkıntılı paylaşım örneği
Emekli Tümamiral ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu ise, paylaşımın 'sıkıntılı' olduğunu ifade ederek, "Milli Savunma Bakanlığı’nın Yunanistan ile devam eden güven arttırıcı önlemler görüşmelerinde, gündeme getirmesi gereken sıkıntılı bir yaklaşım örneği!" dedi.
İlber Ortaylı: Resmi bir özür bekliyoruz
Ünlü tarihçi İlber Ortaylı da X hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı. Ortaylı, "Milletçe yasta olduğumuz bir günde yapılan bu paylaşım büyük bir saygısızlık. Silmek yetmez. Resmi bir özür bekliyoruz" ifadelerini kullandı.