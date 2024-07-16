Yunanistan'ın 'yüksek yangın riski' taşıyan bölgeleri çoğaldı

Olası yangın vakalarına anında müdahale edilebilmesi için söz konusu belediyelere 'yüksek hazırlık seviyesinde olmaları talimatı'nın verildiği aktarılan açıklamada, vatandaşlara da 'dikkatli olmaları' uyarısında bulunuldu.

Öğle saatlerinde, Batı Trakya'da Gümülcine yakınlarında bulunan Bulatköy'de ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale edildiği bildirildi. 3 helikopter ile 16 itfaiyecinin müdahalesiyle yangının büyümeden kontrol altına alındığı ifade edildi.

Aynı saatlerde Siros Adası'nda ormanlık alanda çıkan yangına ise havadan ve karadan müdahalenin devam ettiği kaydedildi. Girit Adası, daha önce 'çok yüksek yangın riski' olan 'Kategori 4'e dahil edilmişti.