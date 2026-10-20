Yurdun büyük bölümünde bulutlu hava, bazı illerde sağanak bekleniyor

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yurt genelinde beklenen hava durumuna ilişkin son değerlendirmelerini paylaştı. Buna göre, Türkiye'nin kuzey kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava etkili olurken, Karadeniz kıyıları ile bazı doğu illerinde sağanak yağış görülecek. Yurdun diğer kesimlerinde ise az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak.

Sağanak yağış birçok ilde etkili olacak

Meteoroloji'nin tahminlerine göre, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Hatay'ın kıyı kesimleri ile Tokat, Artvin, Kars, Ardahan, Iğdır ve Sivas çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Özellikle Rize ve Trabzon'da aralıklı sağanak yağışların etkili olacağı, Samsun'da ise hafif sağanak görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Anadolu'da Kars, Ardahan ve Iğdır çevrelerinde yağışların öğle saatlerinden sonra başlaması bekleniyor.

Sis ve pus birçok bölgede görülecek

Sabah ve gece saatlerinde Trakya ile yurdun iç kesimlerinde sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Marmara Bölgesi genelinde, Ege ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde, İç Anadolu ile Doğu Anadolu'da sis ve pusun etkili olacağı tahmin ediliyor. Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde de benzer hava koşullarının görülmesi bekleniyor.

Sıcaklıklar mevsim normallerinin altında kalacak

Hava sıcaklıklarının Türkiye'nin doğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer bölgelerde ise mevsim normallerinin altında seyredeceği öngörülüyor.

Günün en yüksek sıcaklığının İstanbul'da 20, Ankara'da 18, İzmir'de 24, Antalya'da 25 ve Adana'da 27 derece olması bekleniyor.

Rüzgarın ise yurt genelinde değişik yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bölge bölge hava durumu

Marmara: Bölge genelinde parçalı bulutlu hava bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde sis ve pus görülecek. İstanbul'da sıcaklık 20, Bursa ve Çanakkale'de 22, Kırklareli'nde 21 derece olacak.

Ege: Parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde sis ve pus bekleniyor. İzmir'de 24, Denizli'de 22, Muğla'da 21 ve Afyonkarahisar'da 17 derece ölçülecek.

Akdeniz: Bölgenin büyük bölümünde parçalı ve az bulutlu hava etkili olurken, Hatay'ın kıyı kesimlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Adana'da sıcaklık 27, Antalya ve Hatay'da 25 derece olacak.

İç Anadolu: Bölge genelinde parçalı ve az bulutlu hava beklenirken, Sivas çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek. Sabah ve gece saatlerinde sis ve pus etkili olacak. Ankara'da sıcaklık 18, Eskişehir'de 17, Konya ve Nevşehir'de 16 derece olacak.

Karadeniz: Batı Karadeniz'de parçalı bulutlu hava hakim olacak. Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Tokat ve Artvin çevrelerinde yerel sağanak yağış bekleniyor. Samsun'da sıcaklık 20, Trabzon'da 19, Rize'de 21 ve Zonguldak'ta 19 derece olacak.

Doğu Anadolu: Bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. Kars, Ardahan ve Iğdır çevrelerinde öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Erzurum ve Kars'ta sıcaklık 17, Van'da 19, Malatya'da 20 derece olacak.

Güneydoğu Anadolu: Bölge genelinde parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor. Diyarbakır'da sıcaklık 24, Gaziantep'te 23, Mardin'de 22 ve Şanlıurfa'da 25 derece olacak.