'Yurt dışı belgesi'ne başvuran doktor sayısında rekor

TTB, yurtdışına gitmek isteyen doktorların almak zorunda olduğu 'iyi hal' belgesine başvuru sayılarını yayınladı.

Buna göre 2012'de yalnızca 24 doktor belge talebinde bulurken, bu sayı Covid-19 salgınının devam ettiği 2020 hariç her yıl arttı.

Bu yılın daha ilk yedi ayında 1649 doktor belge istedi. Böylece şimdiye kadarki en yüksek sayıya ulaşılmış oldu.

TTB'nin Twitter'daki açıklamasına göre temmuzda 288 belge talebi geldi. Açıklamada, "Çoklu kriz ortamında artan hak kayıplarına ve tırmanan şiddete karşı yaşamak ve yaşatmak için mücadeleye devam" dendi.