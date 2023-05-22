Yurt dışı oylarında son durum: 1 milyon 153 bin 842 oy kullandı
28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçim'inin ikinci turu için yurt dışında 20 Mayıs itibarıyla oy verme işlemi başladı. Bazı ülkelerde sandıklar kapanırken 24 Mayıs'ta oy verme işlemi son bulacak. YSK, yurt dışında kullanılan oy sayısının saat 10.00 itibarıyla 1 milyon 153 bin 842 olduğunu açıkladı.
Türkiye 28 Mayıs'ta gerçekleştirilecek ikinci tur seçimlerine hazırlanıyor. Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhur İttifakı adayı Tayyip Erdoğan, ikinci turda yarışacak.
Yurt dışında oy verme işlemi 20 Mayıs'ta başladı. Temsilciliklerde uzun kuyruklar oluşurken birçok ülkede sandıklar kapandı.
Yüksek Seçim Kurulunca (YSK) 28 Mayıs'ta yapılacak seçim için Türkiye'nin 73 ülkedeki 151 temsilciliğinde 167 noktada sandık kuruldu.
Yurt dışı temsilciliklerde bugün başlayan oy verme işlemleri 24 Mayıs'a kadar, gümrüklerde ise 28 Mayıs saat 17.00'ye kadar sürecek.
Bosna Hersek, Karadağ ve Sırbistan'da 2. tur oylaması sona erdi
Batı Balkan ülkeleri Bosna Hersek, Karadağ ve Sırbistan'da, Türkiye'de 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için oy kullanma işlemi sona erdi.
Bosna Hersek'teki Türk seçmenler, Saraybosna Büyükelçiliği ile Mostar ve Banja Luka başkonsolosluklarında kurulan sandıklarda 20-21 Mayıs'ta oylarını kullandı.
Oy verme işlemlerinin yerel saatle 22.00'da sona ermesinin ardından sandıklar kapandı.
Çekya, Macaristan, Slovakya ve Malta’da oy verme işlemi sona erdi
Türkiye'de 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için oy verme işlemi, Çekya, Macaristan, Slovakya ve Malta’da sona erdi.
Güney Afrika'da, oy verme işlemi sona erdi
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Türkiye'deki Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için oy verme işlemi sona erdi.
Güney Afrika'da seçmenler, Türkiye'nin Pretorya Büyükelçiliği ile Cape Town Başkonsolosluğunca kurulan sandıklarda 21-22 Mayıs tarihlerinde oy kullandı.