Yurt dışına çıkanlar ucuz telefon alarak ülkemizde kayıt bedeli ödeyip telefonlarını kullanabiliyor. Fakat bazı vatandaşlar çift IMEI hilesi ile birden fazla telefonu tek kayıt ile kullanıyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu bunun önüne geçmek için düğmeye bastı. Şimdi binerce kişi "Yurt dışı telefonlar kapanacak mı" sorusunu yöneltiyor.

Yurt dışı telefonlar kapanacak mı?

Yurt dışından getirilen telefonlarda çift SIM veya eSIM özelliklerini kullanarak, sistemi yanıltıp kullanım süresini uzatma dönemi resmen sona eriyor.

BTK (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu), yüz binlerce cihazda başka telefonlara ait IMEI numaralarının kullanıldığını tespit ederek bu "kurnazlığa" dur diyor.

Yurt dışından getirilen ve pasaporta işlenmeyen telefonların Türkiye'de kullanılabilmesi için ödenmesi gereken yasal kayıt ücreti 54.258 TL olarak belirlendi.

BTK tarafından ocak ayı başında tanınan 120 günlük süre 1 Mayıs tarihinde doluyor. Bu tarihe kadar kayıt ücretini yatırmayan veya usulsüz IMEI kullanan telefonlar Türkiye'de tamamen erişime kapatılacak.