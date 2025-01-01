Yurt dışına çıkış harcında pulsuz dönem başladı

Yurt dışına çıkış harcı, bugünden itibaren 710 lira olarak uygulanacak. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından yayımlanan tebliğ ile birlikte, geçmişte kullanılan pul yöntemi tarihe karıştı. Harç ödemeleri artık GİB’in internet sitesi, Dijital Vergi Dairesi, GİB Mobil uygulaması ile anlaşmalı bankaların internet ve mobil bankacılık sistemleri üzerinden yapılabiliyor. Ayrıca, PTT şubeleri, vergi daireleri ve ilgili bankaların vezneleri de ödeme kabul ediyor.

Yapılan ödemeler, elektronik ortamda Emniyet Genel Müdürlüğü'ne (EGM) otomatik olarak aktarılıyor. Böylece, yurt dışına çıkış noktalarında ödeme makbuzu ibraz etme zorunluluğu ortadan kalkıyor.

Dijital Vergi Dairesi'nden ödeme kontrolü

Ödemelerin EGM’ye aktarılıp aktarılmadığı, Dijital Vergi Dairesi üzerinden kontrol edilebiliyor. Bu doğrultuda, sistemdeki Yurt Dışına Çıkış Harcı Sorgulama menüsünden ödemenin durumu görüntülenebiliyor.

Bunun yanında, harç ödemesi, defterdarlık muhasebe müdürlükleri, mal müdürlükleri ve gümrük saymanlıklarında da makbuz karşılığı yapılabiliyor. Ancak bu durumda, çıkış sırasında makbuzun yetkili emniyet personeline gösterilmesi gerekiyor.

Öte yandan, mevcut 500 lira harç bedeliyle yapılan ödemeler, 10 Ocak 2025'e kadar geçerli olacak. Bu tarihten sonraki yurt dışı çıkışları için yeni harç bedeli uygulanacak.