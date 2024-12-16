Yurt dışına çıkış harcının pulla ödenmesi işlemi 1 Ocak 2025'ten itibaren sona eriyor

Yurt Dışına Çıkış Harcı Uygulama Genel Tebliği Taslağı, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) internet sitesinde yayımlanarak kamuoyunun görüşüne açılmıştı.

Gelirler İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından yapılan açıklamaya göre, yurt dışına çıkış harcının pulla ödenmesi işlemi 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren sona erecek.

Yurt dışına çıkış harcı, dijital vergi dairesi, GİB Mobil, anlaşmalı banka (internet bankacılığı, mobil bankacılık, vezne ve ATM), vergi dairesi ve havalimanındaki vezneden alınabilecek.

2024 sonunda alınan 500 TL tutarındaki harç pulları, 10 Ocak 2025’e kadar kullanılabilecek. Bu tarihten sonra çıkış yapanlar ise güncellenmiş harç tutarı olan 710 lirayı ödemek zorunda kalacak.

Eski ücret ne kadar geçerli olacak?

Tebliğ taslağında yer alan bilgilere göre, 2025 yılının ilk 10 gününde yurtdışına çıkacak vatandaşlar, 2024 yılına ait harç ücreti olan 500 TL’yi ödeyerek çıkış yapabilecek. Örneğin, 3 Ocak 2025 tarihinde yurtdışına çıkmak isteyen bir vatandaş, harcını 31 Aralık 2024'te öderse, ilave ödeme yapmak zorunda kalmayacak. Ancak 11 Ocak ve sonrasında yurtdışına çıkacak vatandaşlar için harç bedeli 710 TL olarak uygulanacak.

Vatandaşlar, iade talebinde bulunabilecek

10 Ocak 2025 itibarıyla, yurtdışına çıkışlarda harç pulu uygulaması tamamen sona eriyor. 2024 yılında alınmış harç pulları ise yalnızca 10 Ocak 2025 tarihine kadar geçerli olacak. Yurtdışına çıkış harcını ödeyen ancak çıkış yapmayan vatandaşlar, iade talebinde bulunabilecek.