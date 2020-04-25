Yurt dışında kalan Türk vatandaşlarının tahliyesi sürüyor

25 Nisan 2020

ABD ile Türkiye arasındaki uçuşların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla 27-28 Mart'ta durdurulması üzerine dönüş yapamayan Türk vatandaşları için planlanan Türk Hava Yollarının (THY) 3 özel seferinden sonuncusu, Washington'dan gerçekleştirildi.

Dulles Uluslararası Havalimanı'na gelen Türk vatandaşları, bilet işlemlerinin ardından uçuş öncesinde tek tek ateşleri ölçülerek sağlık muayenesinden geçirildi. Daha sonra 7'si bebek 354 yolcu uçağa alındı.

THY yetkilileri, "business class" bölümünün sadece yaşlı ve çocuklu ailelere tahsis edildiğini bildirdi.

THY'nin TK4908 sayılı özel seferi, yerel saatle 22.30'da Türkiye'ye hareket etti.

Kısa süre içerisinde 3 sefer organize edildi

Havalimanında yolcuları uğurlayan Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, kısa süre içinde ABD genelinde böylesine kapsamlı bir operasyonu başarıyla tamamladıkları için mutlu olduklarını ifade etti.

Los Angeles, New York ve Washington DC'deki uçuşlar hakkında kısa bilgiler veren Büyükelçi Kılıç, "Sayın Cumhurbaşkanımızın yurt dışındaki vatandaşlarımızı ramazan öncesinde Türkiye'ye getirme talimatları çerçevesinde ve THY'nin gerçekten çok fedakar çalışmalarıyla seferler gerçekleştiriliyor." dedi.

ABD genelinden talepte bulunan vatandaşları bu seferlere yetiştirdiklerini anlatan Kılıç, "Talep olursa ki var, ilave uçuş yapılması noktasında THY ile görüşmelerimiz devam ediyor. Bu noktada Amerika'da yaşayan vatandaşlarımız adına Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Bakanımıza, bakanlığımıza ve THY'ye şükran duygularımı ifade etmek istiyorum." şeklinde konuştu.

"Birçok bakımdan Türkiye ABD'nin fersah fersah ilerisinde"

Türkiye'nin koronavirüs salgınına ABD'den daha hazırlıklı olduğunu vurgulayan Kılıç, "Son 17 senedir Türkiye'de sağlık alanına yapılan yatırımların karşılığını bugün alıyoruz. Amerika'da insanların yoğun bakım yatağına ya da bir respiratöre ulaşabilmek için yaşadığı sıkıntıları görüyorsunuz. Allah'a şükür Türkiye'de bunlar yok. Bu sürecin tamamına baktığınızda birçok bakımdan Türkiye ABD'nin fersah fersah ilerisinde." dedi.

Büyükelçi Kılıç ayrıca, ABD'deki Türklerin de iyi organize olarak, özellikle öğrencilere ve muhtaç durumda olanlara ciddi yardımlar yaptığını, Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesinin (TASC) 5 bin civarında kişiye ulaştığını belirtti.

"Yazı Türkiye'de geçirmek daha güvenli"

Öte yandan uçağa binmek üzere havalimanına gelen ve ismini vermek istemeyen bir doktora öğrencisi, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, "ABD'de evrensel sağlık sistemi yok. Öğrenciyken belli bir ücret ödemeniz gerekiyor, o da tamamını kapsamıyor. O yüzden test ücretsiz olsa bile sonrasında göreceğiniz tedavi size belli bir ücrete mal olacak. O yüzden bu yazı Türkiye'de geçirmeyi daha güvenli buluyorum." şeklinde konuştu.

ABD'de yaşayan kızını ziyarete gelen ve dönüş için heyecanlı olduğunu belirten Serdar Yetiz ise, "Çok mutlu ve heyecanlıyım. Biraz maceralı ama sonucu bence hayırlı olacak. Burada panik içinde yaşamaktansa Türkiye'ye dönüp orada yaşamak çok daha güzel." ifadelerini kullandı.

TK4908 sefer sayılı uçakla Ankara'nın Esenboğa Havalimanı'na inecek yolcular, prosedür gereği iki hafta karantinada tutulacak.

ABD'den Türk vatandaşlarının tahliyesi için ilk uçuş, perşembe günü Los Angeles'tan yapılmış, ikinci uçuş ise cuma gündüz saatlerinde New York'tan gerçekleştirilmişti.

Fas'tan getirilen 277 Türk vatandaşı Aksaray'daki yurda yerleştirildi

Tahliye operasyonu kapsamında 277 Türk vatandaşını taşıyan THY'nin "Heybeliada" uçağı Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi.

Vatandaşlar, daha sonra polisler eşliğinde 14 otobüsle Aksaray'a ulaştırıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Aksaray Kız Öğrenci Yurdu'na getirilen vatandaşlar, ateşleri ölçüldükten sonra tek kişilik odalara yerleştirildi.

Polis ekipleri, yurdun çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Kaynak: AA