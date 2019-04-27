Yurt dışında yaşayan Türkler için 4 burs programı

27 Nisan 2019

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), yurt dışında yaşayan Türklerin eğitim ve akademik çalışmalarını desteklemek amacıyla dört farklı alanda burs programı ilan etti.

Bu kapsamda, "Tez Araştırma Burs Programı", "Yurtdışı Vatandaşlar Lise Bitirme Sınavı Başarı Ödülleri Programı", "Yurt Dışındaki Türk Çocuklarına Türkçe Öğretimi Yüksek Lisans Programı" ve "Yurtdışı Vatandaşlar Fuat Sezgin Üstün Başarı Ödülleri Programı" uygulamaya alındı.

Burs programlarının detayları

"Lise Bitirme Sınavı Başarı Ödülleri" programı ile yurt dışında lise eğitiminde başarılı olan gençler ödüllendirilecek.

"Fuat Sezgin Üstün Başarı Ödülleri" programıyla ise fen, mühendislik, sağlık, sosyal ve beşeri bilimler alanında lisans, yüksek lisans ve doktora programına kayıtlı ya da bitirmiş olan başarılı adaylara bir defaya mahsus burs desteği sağlanacak.

YTB, söz konusu programların yanında yurt dışında yaşayan vatandaşların, akademik çalışmalarını desteklemek amacıyla "Tez Araştırma Burs Programı" da açtı. Bu programla ana vatanlarından ayrı yaşayan kişilerin sorunları hakkında yapılan akademik araştırma sayısının ve niteliğinin arttırılması hedefleniyor.

Söz konusu 3 programa başvuralar 15 Haziran'da son bulacak.

Öte yandan yurt dışında yaşayan Türk çocuklarına Türkçe öğretmek için ihtiyaç duyulan öğreticileri yetiştirmek üzere "Türkçe Öğretimi Tezli Yüksek Lisans Programı" da YTB tarafından ilan edilen burs destekleri arasında.

Bu programla yurt dışından adaylar, Türkiye'de aldıkları eğitimlerin ardından yaşadıkları ülkelere giderek Türkçenin ve Türk kültürünün doğru, etkin şekilde öğretilmesi için çalışacak.

Bu programa başvurular ise 10 Haziran'da sona eriyor.

Kaynak: AA