Yurt dışından getirilen cep telefonları için kayıt ücreti ne kadar olacak? (IMEI kayıt ücreti 2025)

Yeniden değerleme oranının Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla birlikte birçok alandaki yeni ücretler de belirlendi. 2025 yılı itibarıyla geçerli olacak gelir vergisi tarifesi ile vergi ve harç miktarları açıklandı. Bu kapsamda, telefon IMEI kaydı için ödenecek ücretler de güncellendi.

Yeniden değerleme oranı yüzde 49,93

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği, Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği, Harçlar Kanunu Genel Tebliği ve Gelir Vergisi Genel Tebliği, Resmi Gazete’nin 30 Aralık tarihli sayısında yayımlandı.

Buna göre, 2025 yılında uygulanacak vergi, harç ve diğer maktu tutarlar Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından duyuruldu. 2024 yılında yeniden değerleme oranı yüzde 43,93 olarak ilan edilmiş ve Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile kasım ayında açıklanmıştı.

Telefonların IMEI kayıt ücreti ne kadar?

Geçtiğimiz günlerde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yüzde 43,93 olarak belirlenen yeniden değerleme oranına bağlı olarak telefon kayıt ücretlerinde de artışa gidiliyor. Buna göre, 2025 yılında cep telefonu kayıt ücreti (IMEI kayıt ücreti) 31 bin 692 TL’den 45 bin 614 TL’ye yükselecek.

IMEI kaydı nedir?

Yurt dışından getirilen mobil cihazların, Türkiye’de yasal olarak kullanılabilmesi için yapılan kayıt işlemi, IMEI (Uluslararası Mobil Cihaz Kimlik Numarası) kaydı olarak adlandırılır. Bu kayıt işlemi, cihaza ait IMEI numarasının BTK tarafından tescil edilmesiyle gerçekleştirilir.

IMEI kaydı nasıl yapılır?

Yurt dışından alınan telefonların Türkiye’de kullanılabilmesi için IMEI kaydının tamamlanması gerekir. Bu işlemi e-Devlet platformunda aşağıdaki adımları izleyerek yapabilirsiniz:

• Kullandığınız cihazın IMEI numarasını öğrenin.

• Gerekli harç bedelini ödeyin.

• T.C. kimlik numaranız ve e-Devlet şifreniz ile sisteme girin.

• e-Devlet üzerinde “IMEI Kaydet” hizmetini bulun ve bilgilerinizi doldurun.

• Kayıt işlemini tamamlayın ve başvuru takip numarasınızı alın.

Ne kadar sürede IMEI kaydı yapılmalı?

Yurt dışından getirilen bir cihaz, Türkiye’ye giriş yaptıktan sonra IMEI kaydı yapılmadan 120 gün boyunca kullanılabilir. Ancak cihazı kullanmaya devam edebilmek için, Türkiye’ye giriş tarihinden itibaren 365 gün içerisinde IMEI kaydının tamamlanması şarttır.

Daha önce IMEI kaydı yaptırdıysanız, yeni bir cihazı kayıt ettirebilmeniz için Türkiye’ye giriş tarihinizden en az 3 yıl geçmiş olmalıdır. Bu nedenle, 3 yıl içinde başka bir cihazı kayıt ettirdiyseniz, yeni bir IMEI kaydı yaptıramazsınız.

IMEI kayıt ücreti nereye yatırılır?

IMEI kaydı için gerekli olan harç bedeli, vergi dairelerine, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen bankalara ya da sisteme entegre edilmiş ödeme kuruluşlarına yatırılabilir.

Mobil bankacılık ya da internet üzerinden yapılacak IMEI kayıt ücret ödemelerinde kredi kartı da kullanılabilir. Ancak ödeme yaparken başvuru sahibinin T.C. kimlik numarası ve kaydedilecek cihazın IMEI numarasının belirtilmesi gerekmektedir.