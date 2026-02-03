Yurt genelinde alarm: Kuvvetli yağış ve fırtına etkili olacak! 3 Ocak 2026 hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinde çok bulutlu bir hava etkili olacak. Marmara ve Doğu Akdeniz’in doğusu, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Isparta ve Afyonkarahisar çevrelerinde aralıklı yağış bekleniyor.

Sağanak yağış etkili olacak

Yağışların çoğunlukla yağmur ve sağanak şeklinde görüleceği, Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ve İç Anadolu’nun doğusunda ise karla karışık yağmur ve kar olacağı tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz kıyıları ile Hakkari, Şırnak, Bitlis ve İskenderun Körfezi çevrelerinde yağışların yerel kuvvetli olacağı uyarısı yapıldı.

Doğu Anadolu'da çığ tehlikesi var

Sabah ve gece saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don, Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu’nun güneyinde toz taşınımı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunuyor.

İç ve doğu kesimlerde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde, diğer bölgelerde ise normaller civarında seyretmesi öngörülüyor. Rüzgârın batı kesimler ve Karadeniz kıyılarında kuzeyli, diğer bölgelerde güneyli yönlerden hafif ve yer yer orta kuvvette esmesi beklenirken; Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında 40-60 km/saat hızla kuvvetli rüzgâr etkili olacak.

Kuvvetli yağış ve rüzgar nedeniyle ulaşımda aksamalar, sel ve su baskını, yıldırım, yerel dolu, çatı uçması, ağaç devrilmesi ve soba/doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmelerine karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.