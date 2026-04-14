Yurt genelinde bahar havası etkili olacak: Sıcaklıklar artışa geçiyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye genelinde parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor. Ancak Doğu Karadeniz ile Ordu ve Siirt çevrelerinde yağmur, Doğu Anadolu’nun doğusunda ise karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek.

Sabah ve gece saatlerinde özellikle doğu bölgelerde buzlanma, don, pus ve yer yer sis etkili olacak.

Sıcaklıklar yükseliyor, batıda toz taşınımı var

Hava sıcaklıklarının ülke genelinde hissedilir derecede artması beklenirken, batı bölgelerde toz taşınımı öne çıkıyor. Marmara ve Ege başta olmak üzere batı kesimlerde görüş mesafesinde düşüş ve hava kalitesinde azalma yaşanabilir.

Rüzgarın ise genellikle güney ve batı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Trakya’da yer yer kuzeyli rüzgarlar etkili olacak.

Doğu bölgeleri için kritik uyarılar

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve eğimli alanlarında çığ tehlikesi devam ediyor. Özellikle kar örtüsünün yoğun olduğu bölgelerde ani kar erimelerine bağlı risklerin artabileceği belirtiliyor.

Bununla birlikte, iç ve doğu kesimlerde zirai don tehlikesi dikkat çekiyor. Doğu Anadolu’nun doğusunda orta ve kuvvetli, diğer bazı bölgelerde ise hafif don bekleniyor. Yetkililer, başta çiftçiler olmak üzere vatandaşların tedbirli olması gerektiğini vurguluyor.

Bölgelere göre öne çıkan hava durumu

Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu genelinde parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak. İstanbul’da sıcaklık 17 derece civarında seyrederken, İzmir’de 23, Antalya’da ise 22 dereceye kadar çıkacak.

Karadeniz’de ise doğu kesimler yağışlı. Trabzon ve Rize çevrelerinde aralıklı yağmur beklenirken, iç kesimlerde don ve sis etkili olacak.

Doğu Anadolu’da Erzurum ve Kars çevrelerinde kar yağışı görülmesi beklenirken, Van’da yağmur ve karla karışık yağmur öne çıkıyor.

Güneydoğu Anadolu’da genel olarak parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Siirt çevrelerinde ise öğle saatlerinden sonra yağış geçişleri bekleniyor.