Yurt genelinde dev uyuşturucu operasyonu

Alınan bilgiye göre, ülke genelinde 3 bin 118 ekipteki 9 bin 674 personel ile 114 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla yapılan denetimlerde, 27 bin 707 araç ile 75 bin 633 kişi kontrol edildi. 81 araç trafikten men edildi, 142 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 2 bin 173 araç sürücüsüne 869 bin 351 lira idari para cezası kesildi.

Denetimlerde 1 kilogram esrar, 40 gram eroin, 72 gram metamfetamin, 54 gram bonzai, 194 gram skunk, 8 ecstasy, 353 sentetik ecza, 1 captagon, 16 tabanca, 2 tüfek, 86 fişek 7 kesici delici alet ile 550 paket kaçak sigara ele geçirildi.