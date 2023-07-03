Yurt genelinde ekmek fiyatlarına yeni tarife

İzmir'de; Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu ve İzmir Fırıncılar Odası imzasıyla yayınlanan belgede yer alan fiyat tarifesine göre gramajı 200 gram olan ekmek 7 liraya satılacak.

Sakarya'da ise 250 gram ekmeğin fiyatı 5 Lira'dan 7.5 Lira'ya yükseldi. 6 Lira olan Simit ise 7.5 Liraya çıktı.

Sakarya Fırıncılar Odası'nın talep ettiği ekmek zammı, SESOB'un Fiyat Tespit Komisyonu'nda 9 Haziran'da onaylanmıştı.

Onaylanması için bakanlığa gönderilen fiyat listesine göre, 200 gramı 5 liradan satılan ekmek 250 grama çıkartılarak 7,5 liradan satışa sunulacak.

Uşak'ta 250 gram ekmek 7.5 TL'ye çıktı

Uşak'ta fırıncıların artan maliyeti gerekçe göstererek zam talebinde bulunması sonrasında 'Ekmek Fiyatı Belirleme Komisyonu' yeni fiyatı belirledi.

Uşak Fırıncılar ve Unlu Mamul İmalatçıları Esnaf Odası'nın zam talebini onaylayan komisyonun kararıyla, 210 gram ekmeğin 5 liradan satıldığı kentte ekmek gramajı 250 grama fiyatı da 7.5 liraya yükseltildi.