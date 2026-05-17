Yurt genelinde fırtına ve sağanak etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre ülke genelinde çok bulutlu hava hakim olacak. Marmara’nın kuzey ve doğusu, İç Anadolu, Karadeniz’in büyük bölümü ile Doğu Anadolu’nun doğusunda gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.

Balıkesir, Aydın, Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Batman ve Siirt dahil birçok ilde de yağış görüleceği bildirildi.

Marmara’nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz ile İç Anadolu’nun kuzeyinde yağışların yerel olarak kuvvetli olacak. Özellikle Sakarya, Ankara, Eskişehir, Bolu, Düzce, Kastamonu, Zonguldak, Samsun ve Amasya çevrelerinde ani sel, su baskını ve yıldırım riskine karşı uyarı yapıldı.

Kütahya’nın kuzey kesimlerinde de kuvvetli yağış beklendiği belirtildi.

Güçlü rüzgar uyarısı

Meteoroloji, Güney ve İç Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu’nun güneybatısında güney yönlerden 40 ila 60 kilometre hızla kuvvetli rüzgar beklendiğini duyurdu. Kuvvetli rüzgarın ulaşımda aksamalara neden olabileceği kaydedildi.

Hava sıcaklıklarının Türkiye’nin kuzey ve iç bölgelerinde 2 ila 4 derece azalacağı tahmin edilirken, diğer bölgelerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

İstanbul ve Ankara’da sağanak bekleniyor

İstanbul’da sıcaklığın 22 derece civarında seyretmesi ve gün boyunca sağanak yağış görülmesi bekleniyor. Başkent Ankara’da ise sıcaklığın 23 dereceye kadar çıkacağı, yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanakların etkili olacağı tahmin ediliyor.

Karadeniz’de akşam saatlerine dikkat

Karadeniz bölgesinde yağışların özellikle akşam saatlerinden sonra etkisini artırması bekleniyor. Samsun ve Amasya çevrelerinde kuvvetli yağış riski öne çıkarken, Trabzon’da gece saatlerinden sonra sağanak geçişleri görülecek.