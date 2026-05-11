Yurt genelinde hava nasıl olacak? İşte son tahminler

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye genelinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu seyredecek.

İç Anadolu Bölgesi’nde Konya ve Karaman hariç geniş bir alanda, Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde, Orta ve Doğu Karadeniz’de, Doğu Anadolu’nun kuzeyinde ve bazı Marmara illerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış geçişleri bekleniyor.

Meteoroloji tahminlerine göre İstanbul, Kocaeli, Edirne, Kırklareli, Bilecik ve Sakarya çevrelerinde aralıklı sağanak yağış görülecek. İç Anadolu’da ise Ankara, Eskişehir ve Nevşehir başta olmak üzere birçok kentte yağış etkili olacak.

Karadeniz Bölgesi genelinde de sağanak yağışların etkisini sürdürmesi beklenirken, Erzurum ve Kars gibi Doğu Anadolu’nun kuzey illerinde de gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Sıcaklıklar mevsim normallerinde

Meteoroloji, hava sıcaklıklarının doğu bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer bölgelerde ise mevsim normalleri civarında seyredeceğini bildirdi.

Rüzgarın ise genellikle güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Büyükşehirlerde hava durumu

Türkiye’nin büyük kentlerinde beklenen en yüksek sıcaklıklar şöyle:

İstanbul: 24 derece ve sağanak yağışlı

Ankara: 22 derece ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İzmir: 30 derece ve parçalı bulutlu

Adana: 31 derece ve parçalı bulutlu

Trabzon: 19 derece ve sağanak yağışlı

Diyarbakır: 27 derece ve parçalı az bulutlu