Yurt genelinde hava nasıl olacak? İşte son tahminler
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye’nin birçok bölgesinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini açıkladı. Özellikle İç Anadolu, Karadeniz ve bazı Marmara illerinde yağışların etkili olması öngörülüyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye genelinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu seyredecek.
İç Anadolu Bölgesi’nde Konya ve Karaman hariç geniş bir alanda, Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde, Orta ve Doğu Karadeniz’de, Doğu Anadolu’nun kuzeyinde ve bazı Marmara illerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış geçişleri bekleniyor.
Meteoroloji tahminlerine göre İstanbul, Kocaeli, Edirne, Kırklareli, Bilecik ve Sakarya çevrelerinde aralıklı sağanak yağış görülecek. İç Anadolu’da ise Ankara, Eskişehir ve Nevşehir başta olmak üzere birçok kentte yağış etkili olacak.
Karadeniz Bölgesi genelinde de sağanak yağışların etkisini sürdürmesi beklenirken, Erzurum ve Kars gibi Doğu Anadolu’nun kuzey illerinde de gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.
Sıcaklıklar mevsim normallerinde
Meteoroloji, hava sıcaklıklarının doğu bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer bölgelerde ise mevsim normalleri civarında seyredeceğini bildirdi.
Rüzgarın ise genellikle güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Büyükşehirlerde hava durumu
Türkiye’nin büyük kentlerinde beklenen en yüksek sıcaklıklar şöyle:
İstanbul: 24 derece ve sağanak yağışlı
Ankara: 22 derece ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İzmir: 30 derece ve parçalı bulutlu
Adana: 31 derece ve parçalı bulutlu
Trabzon: 19 derece ve sağanak yağışlı
Diyarbakır: 27 derece ve parçalı az bulutlu