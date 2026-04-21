Yurt genelinde sağanak alarmı: Marmara ve Karadeniz'de kuvvetli yağış etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Marmara, Batı Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. İç kesimlerde ise Kütahya, Eskişehir, Çankırı, Samsun ve Bingöl çevreleri yağışlı sistemin etkisi altında kalacak.

Özellikle Trakya’da Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor. Yetkililer, ani su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olmasını istedi.

Doğu'da çığ ve kar erimesi riski

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve eğimli bölgelerinde çığ tehlikesi bulunuyor. Aynı bölgelerde kar erimesine bağlı risklerin de artabileceği belirtilirken, özellikle dağlık alanlarda bulunanların tedbirli olması gerekiyor.

Sıcaklıklar yükseliyor

Hava sıcaklıklarının ülke genelinde 2 ila 4 derece artması beklenirken, mevsim normallerine yakın seyretmesi öngörülüyor. Rüzgarın ise genellikle güney yönlerden, Marmara’da ise kuzeyli yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İstanbul’da akşam saatlerine dikkat

İstanbul başta olmak üzere Marmara genelinde akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışın etkisini artırması bekleniyor. İstanbul’da gün içinde çok bulutlu hava hakim olurken, akşam saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak geçişleri görülecek.

Uzmanlar, özellikle yağışın kuvvetli olacağı bölgelerde ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olunması gerektiğini vurguluyor.