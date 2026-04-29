Yurt genelinde sağanak geçişleri: Doğu’da kuvvetli yağış etkili olacak

Meteoroloji’nin son değerlendirmelerine göre yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Anadolu’nun büyük bölümü ve Güneydoğu Anadolu’da sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek.

Özellikle Adana, Osmaniye, Mersin’in iç kesimleri, Kahramanmaraş’ın batısı, Yozgat, Kayseri, Nevşehir, Niğde ile Diyarbakır’ın doğusu, Batman, Siirt ve Mardin çevrelerinde yağışların gün içinde aralıklarla etkili olması bekleniyor.

Van için "kuvvetli yağış" uyarısı

Doğu Anadolu’da yağışlar geniş bir alana yayılırken, Van’ın doğu kesimlerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Yetkililer, ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması çağrısında bulunuyor.

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve eğimli bölgelerinde çığ tehlikesi devam ediyor. Yüksek kar örtüsüne sahip alanlarda sıcaklıkların etkisiyle kar erimesine bağlı risklerin de sürdüğü belirtiliyor.

Marmara ve Karadeniz’de sis etkisi

Marmara’nın doğusu ile Karadeniz’in iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Bu durumun özellikle ulaşımda görüş mesafesini düşürebileceği ifade ediliyor.

Sıcaklıklar mevsim normallerinde

Hava sıcaklıklarının ülke genelinde önemli bir değişiklik göstermeyeceği ve mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden, güneybatı kesimlerde ise batı ve güneybatı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bölge bölge öne çıkan hava durumu