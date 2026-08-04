Yurt genelinde sıcak hava dalgası: Termometreler 43 dereceyi görecek

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde sıcak havanın etkisini sürdüreceğini açıkladı. Yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmezken, değerlerin büyük bölümde mevsim normalleri civarında, güney ve doğu bölgelerinde ise yer yer mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Günün en yüksek sıcaklıklarının Güneydoğu Anadolu'da görüleceği tahmin edilirken, Şanlıurfa'da termometrelerin 43 dereceyi, Diyarbakır'da 42 dereceyi, Siirt'te 41 dereceyi göstermesi bekleniyor. Malatya ve Denizli'de 39, Mardin'de 38, İzmir, Manisa ve Muğla'da ise 37 derece sıcaklık öngörülüyor.

Büyükşehirlerde de yaz sıcakları etkisini sürdürecek. İstanbul'da 32, Ankara'da 34, Bursa'da 34, Antalya'da 33 ve Adana'da 35 derece sıcaklık bekleniyor.

Öte yandan kuzey kesimlerde yer yer parçalı ve çok bulutlu hava görülecek. Rize, Artvin, Ardahan çevreleri ile Sinop, Samsun, Giresun ve Trabzon'un iç kesimleriyle Toroslar mevkisinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, ülkenin büyük bölümünde az bulutlu ve açık hava etkili olacak.