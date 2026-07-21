Yurt genelinde sıcak hava etkisini sürdürüyor

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, Türkiye genelinde sıcak hava etkisini sürdürüyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmezken, değerlerin yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Kuzey ve doğu kesimlerde yerel sağanak görülecek

Yurdun kuzey ve doğu kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimleri, Ardahan ve Kars çevreleri, Erzurum'un kuzeydoğusu ile Van'ın kuzey ve doğu kesimlerinde öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Akşam saatlerinde ise Edirne'nin kuzeyi ile Kırklareli'nin batı kesimlerinde kısa süreli sağanak geçişleri görülecek.

Bunun dışında Marmara'nın büyük bölümü, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz ile Güneydoğu Anadolu'nda az bulutlu ve açık hava hakim olacak.

Termometreler 42 dereceyi gösterecek

Yurdun birçok noktasında sıcaklıklar 35 derecenin üzerine çıkacak. Güneydoğu Anadolu'da Şanlıurfa'da 42, Diyarbakır'da 41 derece, Ege'de Denizli, Manisa ve Muğla'da 39 derece, İzmir'de ise 38 derece sıcaklık bekleniyor.

Ege kıyılarında kuvvetli rüzgar bekleniyor

Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyılarında ise güneyli yönlerden hafif ve ara sıra orta kuvvette esmesi öngörülüyor. Ege kıyılarında ise yer yer 30 ila 50 kilometre hızla kuvvetli rüzgar etkili olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, güncel meteorolojik uyarı bulunmadığını bildirirken, özellikle sıcaklığın yüksek seyrettiği bölgelerde vatandaşların günün en sıcak saatlerinde dikkatli olmaları gerektiğini belirtti.