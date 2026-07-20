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Yurt genelinde sıcak hava etkisini sürdürüyor: Termometreler 41 dereceyi görecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, Türkiye genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. Yurdun büyük bölümünde güneşli hava etkili olurken, yalnızca Kastamonu ve Rize'nin iç kesimlerinde öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Mutluhan Yıldız
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Yurt genelinde sıcak hava etkisini sürdürüyor: Termometreler 41 dereceyi görecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı son hava tahmin raporuna göre, yurt genelinde önemli bir hava değişikliği beklenmiyor. Ülkenin kuzey kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu geçerken, diğer bölgelerde az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeyi sürdüreceği tahmin edilirken, özellikle Ege, Güneydoğu Anadolu ve iç kesimlerde yüksek sıcaklıklar dikkat çekiyor.

Yurt genelinde sıcak hava etkisini sürdürüyor: Termometreler 41 dereceyi görecek - Resim : 1

İki ilde yerel sağanak bekleniyor

Günün tek yağış beklentisi Kastamonu ve Rize'nin iç kesimlerinde bulunuyor. Öğle saatlerinden sonra bu bölgelerde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Yağışların yerel etkili olması beklenirken, yurdun geri kalanında yağış öngörülmüyor.

Meteoroloji'nin değerlendirmesine göre güncel meteorolojik uyarı da bulunmuyor.

Yurt genelinde sıcak hava etkisini sürdürüyor: Termometreler 41 dereceyi görecek - Resim : 2

En yüksek sıcaklık Şanlıurfa'da

Günün en yüksek sıcaklığının 41 dereceyle Şanlıurfa'da ölçülmesi bekleniyor. Diyarbakır'da 40, Denizli'de 40, Manisa'da 39, Siirt'te 39, İzmir, Muğla ve Mardin'de ise 38 dereceye kadar yükselen sıcaklıklar etkili olacak.

İstanbul'da hava 33 derece, Ankara'da 35 derece, Bursa'da 34 derece, Antalya'da ise 34 derece olacak.

Rüzgar hafif ve orta kuvvette esecek

Rüzgarın yurt genelinde kuzey yönlerden, Akdeniz kıyılarında ise güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. Meteoroloji, güncel değerlendirmesinde herhangi bir meteorolojik uyarının bulunmadığını bildirdi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA
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