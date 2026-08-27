Yurt genelinde sıcaklık alarmı: Bazı bölgelerde sağanak etkili olacak

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye’nin büyük bölümünde sıcak ve açık hava etkisini sürdürecek. Kuzeydoğu kesimler ile Doğu Akdeniz’de parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava hâkim olacak.

Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Akdeniz’in Toroslar kesimi ile Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek. Diğer bölgelerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde

Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Günün en yüksek sıcaklığının Muğla’da 39, Denizli, Burdur, Diyarbakır, Gaziantep ve Şanlıurfa’da 38, İzmir ve Adana’da 37 dereceye ulaşacağı tahmin ediliyor.

Ankara’da sıcaklığın 33, İstanbul’da 31, Antalya’da 31, Samsun’da 30 ve Trabzon’da 28 derece olması bekleniyor.

Sağanak öğleden sonra etkili olacak

Marmara’nın batısında öğleden sonra Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Akdeniz’de ise yağışların Toroslar çevresinde etkili olacağı öngörülüyor.

Orta ve Doğu Karadeniz’de bulutluluk zamanla artacak. Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz’de öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.

Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda da Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde öğleden sonra yerel yağış bekleniyor.

Güncel meteorolojik uyarı bulunmuyor

Rüzgârın genellikle kuzeyli, güneydoğu kesimlerde ise güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. Meteoroloji tarafından yayımlanmış güncel bir meteorolojik uyarı bulunmuyor.