Yurt genelinde sıcaklık artıyor: Doğu’da sağanak Batı'da güneş var

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece artacağını duyurdu. Türkiye’nin büyük bölümünde parçalı ve az bulutlu hava etkili olurken, Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile bazı illerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde ise karla karışık yağmur görülecek.

Sıcaklıklar yükseliyor

Meteoroloji’nin son tahminlerine göre Türkiye genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerine yaklaşırken, özellikle batı bölgelerinde parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak. İstanbul’da sıcaklık 22 derece, İzmir’de 27 derece, Antalya’da ise 24 derece seviyelerinde seyredecek.

Rüzgarın ise genellikle güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Doğu bölgelerinde sağanak etkili olacak

Yurdun doğu kesimlerinde ise yağışlı hava etkisini sürdürecek. Doğu Anadolu Bölgesi’nin büyük bölümünde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, Erzurum ve Kars gibi yüksek rakımlı illerde karla karışık yağmur görülecek.

Van, Malatya, Diyarbakır ve Mardin çevrelerinde de öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli sağanak geçişleri tahmin ediliyor.

Karadeniz’de gök gürültülü yağış uyarısı

Orta ve Doğu Karadeniz’de parçalı ve çok bulutlu hava beklenirken, Tokat, Rize, Artvin, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Özellikle Rize ve Artvin’in yüksek kesimlerinde yağışların yerel olarak etkisini artırabileceği değerlendiriliyor.

Toroslar’da öğle saatlerine dikkat

Akdeniz Bölgesi’nde genel olarak parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak. Ancak Toroslar kesiminde öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Adana’nın kuzey çevrelerinde de kısa süreli yağış geçişleri görülebilecek.

Marmara, Ege ve Batı Karadeniz bölgelerinde ise yağış beklenmiyor. Çanakkale, Kırklareli, Sakarya, İzmir ve Muğla’da parçalı ve az bulutlu havanın gün boyunca etkili olması öngörülüyor.