Yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üstünde seyredecek

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yurt genelinde beklenen hava durumuna ilişkin son tahminlerini yayımladı. Buna göre, Türkiye'nin büyük bölümünde parçalı ve az bulutlu hava etkili olurken, doğu kesimlerde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Kuzey, iç ve batı bölgelerinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenirken, bazı bölgelerde gece ve sabah saatlerinde sis ve pus etkili olacak.

Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacak

Meteoroloji'nin değerlendirmelerine göre, hava sıcaklıkları kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer bölgelerde ise mevsim normalleri civarında seyredecek.

Günün en yüksek sıcaklığının İstanbul'da 23, Ankara'da 23, İzmir'de 27, Antalya'da 28 ve Adana'da 32 derece olması bekleniyor.

Rüzgarın genellikle güney yönlerden, yurdun güney kesimlerinde ise yer yer kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Doğu bölgelerinde sağanak yağış bekleniyor

Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Rize ve Trabzon'un iç kesimlerinde sabah ve öğle saatlerinde yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor.

Doğu Anadolu'da ise Erzurum'da öğle ve akşam saatlerinde, Kars'ta öğle saatlerinden itibaren, Van'da ise aralıklarla sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.

Güneydoğu Anadolu'da Diyarbakır ve Siirt çevrelerinde sabah saatlerinde yerel sağanak beklenirken, Batman çevrelerinde de gün içinde yağış tahmin ediliyor.

Marmara ve Ege'de sis ve pus etkili olacak

Meteoroloji, gece ve sabah saatlerinde Marmara Bölgesi genelinde, Kıyı Ege'de, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yer yer sis ve pus beklendiğini bildirdi.

Marmara'da parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak. İstanbul'da sıcaklığın 23, Bursa'da 25, Çanakkale ve Kırklareli'nde ise 26 dereceye ulaşması bekleniyor.

Ege Bölgesi'nde de parçalı ve az bulutlu hava etkili olacak. İzmir ve Denizli'de sıcaklığın 27, Manisa'da 28, Muğla'da ise 26 derece olması öngörülüyor.

Akdeniz'de sıcaklık 32 dereceye ulaşacak

Akdeniz Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu hava beklenirken, günün en yüksek sıcaklığının Adana'da 32 dereceye ulaşacağı tahmin ediliyor.

Antalya'da sıcaklığın 28, Hatay'da 29 ve Burdur'da 25 derece olması bekleniyor.

İç Anadolu'da ise genel olarak parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak. Bölgenin kuzeydoğusunda yer yer çok bulutlu bir gökyüzü görülecek. Ankara ve Konya'da sıcaklık 23, Eskişehir'de 24, Çankırı'da ise 25 derece olacak.

Karadeniz'in doğusunda yağış, batısında açık hava

Batı Karadeniz'de parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor. Bolu, Kastamonu ve Zonguldak'ta sıcaklığın 23, Düzce'de ise 26 dereceye ulaşacağı tahmin ediliyor.

Orta ve Doğu Karadeniz'de parçalı ve çok bulutlu hava etkili olurken, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.

Samsun'da sıcaklığın 24, Trabzon'da 22, Rize'de 23 ve Amasya'da 25 derece olması bekleniyor.

Doğu Anadolu'da sıcaklıklar düşüyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nin kuzey ve doğu kesimlerinde yağışlı hava etkili olacak. Bölgedeki sıcaklıklar, batı ve güney kesimlere kıyasla daha düşük seviyelerde seyredecek.

Erzurum'da günün en yüksek sıcaklığı 16, Kars'ta 17, Van'da 18 ve Malatya'da 22 derece olarak tahmin ediliyor.

Güneydoğu Anadolu'da ise Diyarbakır'da 26, Siirt'te 25, Mardin'de 24 ve Şanlıurfa'da 27 derece sıcaklık bekleniyor.