Yurt genelinde soğuk hava alarmı: Kar, don ve fırtına etkili olacak! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2 Ocak 2026 güncel hava durumu tahminlerini paylaştı. Yapılan değerlendirmelere göre Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenirken, bazı bölgelerde kar yağışı ve kuvvetli rüzgâr etkili olacak.

Kar yağışı devam ediyor

Tahminlere göre Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Trabzon, Rize, Siirt çevreleri, Giresun’un doğusu, Artvin’in kıyı kesimleri ve Ağrı’nın güneyinde kar yağışı görülecek. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayının etkili olması beklenirken, Doğu Karadeniz’in yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusundaki eğimli ve yüksek kar örtüsüne sahip alanlarda çığ tehlikesi bulunuyor.

Batı illerinde sıcaklık artıyor

Hava sıcaklıklarının batı bölgelerde artacağı, doğu kesimlerde ise düşeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın genellikle hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi beklenirken, Marmara ve Orta Karadeniz kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) rüzgâr etkili olacak.

Meteoroloji, kuvvetli rüzgâr nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri ile yüksek kesimlerde tipi riskine karşı vatandaşları uyardı. Ayrıca kuzey, iç ve doğu bölgelerde beklenen buzlanma ve don olaylarına karşı da dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.

Bölgelere göre hava durumu

Marmara: Parçalı ve çok bulutlu. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis, pus, buzlanma ve don bekleniyor. Güneyli yönlerden kuvvetli rüzgâr görülecek.

Ege: Parçalı ve az bulutlu. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde buzlanma, don ve yer yer sis etkili olacak.

Akdeniz: Parçalı ve az bulutlu. İç kesimlerde buzlanma ve don riski bulunuyor.

İç Anadolu: Parçalı ve az bulutlu. Sabah ve gece saatlerinde pus, sis, buzlanma ve don bekleniyor.

Batı Karadeniz: Parçalı ve az bulutlu. İç kesimlerde buzlanma ve don görülecek.

Orta ve Doğu Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu. Trabzon, Rize, Artvin kıyıları ve Giresun’un doğusunda karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Yüksek kesimlerde çığ riski sürüyor.

Doğu Anadolu: Çok bulutlu. Bölgenin güneydoğusu ile Ağrı’nın güneyinde kar yağışı bekleniyor. Genelinde buzlanma, don ve yüksek kesimlerde çığ tehlikesi bulunuyor.

Güneydoğu Anadolu: Parçalı ve çok bulutlu. Siirt çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar, yer yer kuvvetli yağış bekleniyor. Doğu kesimlerde kuvvetli rüzgâr etkili olacak.