Yurt genelinde yağış alarmı: Kuvvetli kar, sağanak ve fırtına etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Batı Karadeniz kıyıları dışında yurt genelinde yağışlı hava etkisini sürdürecek. Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu geçmesi beklenirken, kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı öne çıkıyor. Megakent İstanbul'da ise parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağış etkili olacak.

Kuvvetli kar yağışı uyarısı

Yağışların; Marmara’nın batısı, Kıyı Ege, Antalya, Osmaniye ve Hatay’da yer yer kuvvetli yağmur şeklinde görülmesi beklenirken, Güneydoğu Anadolu ile Sivas, Kayseri, Yozgat, Nevşehir, Elazığ, Tunceli, Bitlis, Bingöl, Malatya ve Kahramanmaraş çevrelerinde kuvvetli kar yağışı tahmin ediliyor. Yetkililer, ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu.

Rüzgarın hızı 70 kilometreye kadar çıkacak

Rüzgarın Batı ve Orta Akdeniz ile Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güneyli, Doğu Akdeniz’de ise kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde buzlanma, don, pus ve yer yer sis görüleceği bildirildi.

Öte yandan Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve eğimli bölgelerinde çığ tehlikesi bulunduğu belirtilirken, hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde artacağı, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı ifade edildi.