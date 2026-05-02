Yurt genelinde yağış alarmı: Sıcaklıklar batıda sert düşecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Marmara, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve doğu kesimlerinde yağış bekleniyor. Yağışların çoğunlukla yağmur ve sağanak, iç ve güney kesimlerde ise gök gürültülü sağanak şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

Yüksek kesimlerde ise hava şartları daha sert olacak. Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri, İç Anadolu’nun kuzeyi ve Kuzey Ege’nin yüksek bölgelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı bekleniyor.

Sıcaklıklar batıda düşüyor

Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenirken, özellikle batı bölgelerde hissedilir derecede düşüş öngörülüyor. Marmara ve Ege başta olmak üzere batı kesimlerde sıcaklıkların 6 ila 10 derece azalacağı tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı

Yağışların İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, Burdur’un doğusu, Antalya’nın iç kesimleri, Isparta, Ordu, Tokat, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Siirt ve Batman çevreleri ile Konya’nın batısı, Samsun’un doğusu ve Diyarbakır’ın kuzey ve doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Yetkililer, sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Rüzgarın ise Marmara ve Kuzey Ege’de kuzeydoğudan kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. İç Anadolu’nun doğusu ile Doğu Anadolu’nun batısında da güneybatı yönlü kuvvetli rüzgarların etkili olacağı tahmin ediliyor.

Çığ tehlikesine dikkat

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve eğimli bölgelerinde çığ riski ve kar erimesine bağlı tehlikeler bulunuyor. Yetkililer, özellikle bu bölgelerde yaşayan vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

Büyük şehirlerde de yağış etkili olacak. İstanbul’da sağanak yağış beklenirken, Ankara’da yağmurun gece saatlerinde yüksek kesimlerde karla karışık yağmura dönüşmesi öngörülüyor. İzmir’de ise parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak.