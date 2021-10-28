Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı personel alacak
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığında istihdam edilmek üzere, 17 sözleşmeli personel alınacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığında istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi ve Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar kapsamında 17 sözleşmeli personel alımı yapılacak.
Adaylar başvurularını, Başkanlığın www.ytb.gov.tr internet adresinde duyurulacak olan başvuru linki aracılığıyla T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifrelerini kullanarak giriş yapacakları başvuru sistemi üzerinden elektronik ortamda yapacaklar. Giriş sınavı başvuruları 25 Ekim 2021 tarihinde başlayıp 5 Kasım 2021 tarihi saat 18.00’de sona erecek.