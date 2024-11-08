Yurtdışına çıkış harcında yeni dönem: 1 Ocak'ta başlıyor!

Yurtdışına çıkarken alınan 500 liralık harç, 1 Ocak 2025 itibarıyla fiziki olarak alınmayacak. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) hazırladığı tebliğ taslağına göre yurtdışına çıkış harcı artık Dijital Vergi Dairesi, GİB mobil uygulamaları ve yetkili bankaların internet bankacılığı üzerinden ödenebilecek. Yeni düzenleme ile yurtdışı çıkış harcı ocak ayının 10. gününe kadar 500 TL olarak uygulanacak; ancak 11 Ocak itibarıyla harç miktarı 710 TL’ye çıkacak.

Tebliğ taslağına göre, yurtdışına çıkış harcının mükellefleri Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olacak. Yabancı oturma iznine sahip kişiler, 7 yaşını doldurmamış çocuklar, KKTC kimlik belgesiyle çıkış yapanlar ve ticari araç mürettebatı harçtan muaf tutulacak. Ticari araç mürettebatı için muafiyet, ticari taksi, minibüs ve kamyonetlerde bir kişi, diğer motorlu kara taşıtlarında ise en fazla üç kişiyi kapsayacak.

İlk 10 gün eski ücret geçerli olacak

Tebliğ taslağında yer alan bilgilere göre, 2025 yılının ilk 10 gününde yurtdışına çıkacak vatandaşlar, 2024 yılına ait harç ücreti olan 500 TL’yi ödeyerek çıkış yapabilecek. Örneğin, 3 Ocak 2025 tarihinde yurtdışına çıkmak isteyen bir vatandaş, harcını 31 Aralık 2024'te öderse, ilave ödeme yapmak zorunda kalmayacak. Ancak 11 Ocak ve sonrasında yurtdışına çıkacak vatandaşlar için harç bedeli 710 TL olarak uygulanacak.

Harç pulu kaldırılıyor

1 Ocak 2025 itibarıyla, yurtdışına çıkışlarda harç pulu uygulaması tamamen sona eriyor. 2024 yılında alınmış harç pulları ise yalnızca 10 Ocak 2025 tarihine kadar geçerli olacak. Yurtdışına çıkış harcını ödeyen ancak çıkış yapmayan vatandaşlar, iade talebinde bulunabilecek.

Denetim ve ödeme yöntemleri

Yurtdışına çıkış harçlarının ödendiği veya muafiyet uygulandığı denetimler, çıkış kapılarında görevli emniyet mensupları tarafından yapılacak. Harç ödemeleri vergi daireleri, mal müdürlükleri, gümrük saymanlıkları, defterdarlık muhasebe müdürlükleri ve PTT veznelerine yapılabileceği gibi, GİB’in Dijital Vergi Dairesi ve mobil uygulamaları üzerinden de ödenebilecek.