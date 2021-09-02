Yurtiçi Kargo saat kaçta açılıyor, saat kaçta kapanıyor? Yurtiçi Kargo çalışma saatleri

1982 yılında İstanbul'da kurulan ve o tarihten bu yana kargo taşımacılığı alanında hizmet veren Yurtiçi Kargo'nun işlem hacmi pandemi ile birlikte arttı. Pandemi döneminde mağazalar yerine e-ticarete yönelen vatandaşlar, kargolarını çeşitli firmalar ile ulaştırırken, bu firmalardan biri de Yurtiçi Kargo oldu. Artan kargo sayısı zaman zaman kargo firmalarında yoğunluğa neden olurken, kargo tesliminde zaman zaman gecikmeler yaşanabiliyor. Peki Yurtiçi Kargo saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte Yurtiçi Kargo çalışma saatleri...

Yurtiçi Kargo kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Yurtiçi Kargo hafta içi saat 08.30-18.00 arasında müşterilerine hizmet veriyor. Hafta sonunda ise cumartesi günü çalışan şirket 08.30-15.00 arasında hizmet veriyor.

Yurtiçi Kargo müşteri hizmetlerine ulaşılmak istendiğinde ise 444 99 99 numaralı telefondan ulaşılarak bilgi alınabiliyor.