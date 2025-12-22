Yurtta hava sertleşiyor: Sağanak, kar ve don etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerine göre, Batı Akdeniz ile Güney Ege kıyılarında yer yer kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Ankara’nın kuzeydoğusu, Bilecik, Kütahya ve Eskişehir çevrelerinde ise karla karışık yağmur ve kar görülecek.

Gece ve sabah saatlerinde kuzey, iç ve doğu bölgelerde hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kuvvetli soğuk, buzlanma ve don olaylarının yanı sıra pus ve yer yer sis bekleniyor.

MGM, özellikle Antalya çevreleri ile Muğla’nın kıyı kesimlerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olabileceği uyarısında bulunarak; sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgar ve hortum riskine karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.

Bugün bazı illerde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle:

Kırklareli: 9

İstanbul: 12

Denizli: 10

İzmir: 15

Adana: 17

Ankara: 9

Samsun: 14

Malatya: 9

Erzurum: 5

Diyarbakır: 12