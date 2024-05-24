Yurtta kalan 47 öğrenci yemekten sonra hastanelik oldu
Isparta'da öğrenci yurdunda kalan 47 lise öğrencisi, tavuk yemelerinin ardından mide bulantısı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Halen iki öğrencinin tedavisi sürüyor.
AA
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Gül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yatılı pansiyonundaki öğrencilerin bazılarında, yedikleri tavuk yemeği sonrasında mide bulantısı şikayeti görüldü.
İhbar üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan öğrencilerden 45'i taburcu edildi, 2 öğrencinin ise tedavisi devam ediyor.