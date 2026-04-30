Yurtta sağanak alarmı: İstanbul dahil birçok ilde kuvvetli yağış uyarısı

Türkiye genelin yeniden sağanak yağışlı havanın etkisi altına girecek. Meteoroloji’nin son değerlendirmelerine göre Marmara başta olmak üzere birçok bölgede sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Yağışların özellikle kuzey ve iç kesimlerde geniş bir alana yayılması beklenirken, bazı bölgelerde kuvvetli yağış riski öne çıkıyor.

İstanbul ve Marmara için kritik uyarı

Marmara Bölgesi genelinde yağmur ve sağanak yağış etkili olacak. İstanbul’da akşam saatlerinden itibaren başlayacak yağışların, cuma gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Aynı uyarı Trakya, Kocaeli, Çanakkale ve Yalova için de geçerli. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda pus ve yer yer sis görülecek.

İç ve doğu kesimlerde gök gürültülü sağanak

İç Anadolu’da Konya, Karaman, Niğde ve Sivas çevrelerinde; Akdeniz’in iç kesimleri ile Adana’da öğle saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Doğu Anadolu’nun büyük bölümünde de sağanak ve yer yer kuvvetli yağış beklenirken, Tunceli çevresi için özellikle gece saatlerine dikkat çekildi.

Batı Karadeniz’de yağmur etkili olurken, Kastamonu ve Sinop’un yüksek kesimlerinde gece saatlerinde karla karışık yağmur görülebilir. Bölge genelinde pus ve sis de etkisini gösterecek.

Doğu’da çığ tehlikesi sürüyor

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve eğimli alanlarında çığ ve kar erimesi riski devam ediyor. Yetkililer bu bölgelerde yaşayan vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Sıcaklıklar düşüşe geçiyor

Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenirken, akşam saatlerinden itibaren özellikle kuzeybatı kesimlerde sıcaklıkların düşeceği tahmin ediliyor.