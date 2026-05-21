Yurtta sağanaksız yer kalmayacak: Gök gürültülü yağış etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Ülkenin büyük bölümünde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, bazı bölgelerde yağışların kuvvetli olacağı bildirildi.

Meteoroloji, özellikle Marmara Bölgesi’nde Edirne, Çanakkale ve Balıkesir dışındaki iller için dikkat çağrısı yaptı. Ayrıca Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Güneydoğu Anadolu’nun batısı, Osmaniye, Kahramanmaraş, Niğde, Kayseri, Tokat, Kars, Ardahan ve Hakkari çevrelerinde de yer yer kuvvetli yağış görüleceği tahmin ediliyor. Adana’nın kuzey ve doğu ilçeleri de riskli bölgeler arasında yer aldı.

Sıcaklık bazı bölgelerde artacak

Hava sıcaklıklarının Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerinde 3 ila 5 derece yükselmesi bekleniyor. Buna karşılık Doğu Karadeniz ile Güneydoğu Anadolu’da sıcaklıkların 2 ila 4 derece azalacağı öngörülüyor. Diğer bölgelerde ise önemli bir sıcaklık değişimi beklenmiyor.

Rüzgarın batı kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden, doğu bölgelerde ise güney yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin edildi.

İstanbul ve Marmara’da kuvvetli yağış bekleniyor

Marmara Bölgesi genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. İstanbul’da yağışların sabah ve öğle saatlerinde kuvvetini artırması beklenirken, Sakarya ve Kırklareli çevrelerinde de kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı.

İstanbul’da hava sıcaklığının 21 derece olması beklenirken, kent genelinde gün boyunca yağışlı havanın etkisini sürdüreceği tahmin edildi.

Ege’de öğle saatlerine dikkat

Ege Bölgesi’nde parçalı ve çok bulutlu havanın yanı sıra bölge genelinde sağanak geçişleri bekleniyor. İzmir ve Muğla’da yağışların özellikle öğle saatlerinde etkili olacağı tahmin edildi.

Denizli ve Afyonkarahisar’da da gün boyunca aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.

Akdeniz’de kuvvetli sağanak alarmı

Akdeniz Bölgesi’nde Osmaniye, Kahramanmaraş ile Adana’nın kuzey ve doğu kesimlerinde kuvvetli yağış bekleniyor. Antalya, Burdur ve Hatay’da da gök gürültülü sağanakların etkili olacağı belirtildi.

Meteoroloji, ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olması gerektiğini vurguladı.

İç Anadolu ve Karadeniz’de yağış etkisini sürdürecek

İç Anadolu Bölgesi’nde Ankara, Konya, Eskişehir ve Nevşehir başta olmak üzere birçok kentte sağanak yağış görülecek. Kayseri ve Niğde çevrelerinde ise öğle saatlerinden itibaren yağışların kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Karadeniz Bölgesi’nde ise özellikle Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Tokat çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor. Trabzon, Samsun ve Artvin’de gün boyunca gök gürültülü sağanakların etkili olması öngörülüyor.

Doğu ve Güneydoğu’da kuvvetli yağış uyarısı

Doğu Anadolu Bölgesi’nde Kars, Ardahan ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli yağış beklenirken, Erzurum, Malatya ve Van’da da aralıklı sağanak geçişleri görülecek.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde ise Diyarbakır, Mardin, Siirt ve Şanlıurfa’da sağanak yağış etkili olacak. Meteoroloji, bölgenin batı kesimlerinde yağışların yer yer kuvvetleneceğini bildirdi.