Yurtta yağış alarmı: Kuvvetli rüzgar ve kar uyarısı! 28 Ocak Çarşamba hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu havanın etkili olacağını, birçok bölgede yağış beklendiğini duyurdu. Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu’nun güney ve batısı ile Güneydoğu Anadolu genelinde yağmur ve sağanak, doğu kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar görülecek.

Sel ve su baskını uyarısı

Yağışların Malatya, Elazığ, Şırnak, Hakkari, Adıyaman, Diyarbakır ve Mardin çevreleri ile Şanlıurfa’nın kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklenirken, olası sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı uyarı yapıldı.

Ege ve Karadeniz'de rüzgar etkili

Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde, doğu kesimlerde ise mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden, Kıyı Ege ile Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde zaman zaman kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

Öte yandan Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve eğimli bölgelerinde çığ tehlikesi bulunurken, sabah ve gece saatlerinde Doğu Anadolu’da buzlanma, don ve sis olaylarının görülebileceği belirtildi. Meteoroloji, vatandaşların kuvvetli yağış, rüzgâr ve çığ riskine karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.