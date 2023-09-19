Yürüyen merdivenleri kasten durduranlara suç duyurusu
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), metrobüs durağındaki yürüyen merdiveni kasten durduran kişiler hakkında suç duyurusunda bulundu.
İBB'nin yazılı açıklamasında, belediyenin yürüyen merdivenleri kasıtlı olarak durduranlara yönelik suç duyurusunda bulunmaya devam ettiği kaydedildi.
Belediye, 17 Eylül günü saat 07:00 sıralarında Beylikdüzü ilçesinde metrobüs durağındaki yürüyen merdivenleri kasıtlı olarak durduranların görüntülerini paylaştı.
Yer : Beylikdüzü Metrobüs Durağı— İstanbul Büyükşehir Belediyesi (@istanbulbld) September 19, 2023
Tarih : 17.09.2023
İstanbul'un birçok noktasında yürüyen merdivenlerimizi bozarak sabote eden kişiler hakkında suç duyurusunda bulunmaya devam ediyoruz. pic.twitter.com/JkMNNPUXH7
Açıklamada şöyle dendi: "İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Beylikdüzü Metrobüs istasyonunda yürüyen merdivene yönelik gerçekleştirilen sabotaj hakkında Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu."