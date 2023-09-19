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Yürüyen merdivenleri kasten durduranlara suç duyurusu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), metrobüs durağındaki yürüyen merdiveni kasten durduran kişiler hakkında suç duyurusunda bulundu.

Haber Merkezi
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İBB'nin yazılı açıklamasında, belediyenin yürüyen merdivenleri kasıtlı olarak durduranlara yönelik suç duyurusunda bulunmaya devam ettiği kaydedildi.

Belediye, 17 Eylül günü saat 07:00 sıralarında Beylikdüzü ilçesinde metrobüs durağındaki yürüyen merdivenleri kasıtlı olarak durduranların görüntülerini paylaştı.

Açıklamada şöyle dendi: "İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Beylikdüzü Metrobüs istasyonunda yürüyen merdivene yönelik gerçekleştirilen sabotaj hakkında Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu."

 