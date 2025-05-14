North Atlantic Treaty Organization (NATO) milli atıcı Yusuf Dikeç'in videosunu paylaştı. NATO'nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Olimpiyat gümüş madalyalı atıcı ve Türkiye'nin en ünlü atıcısı Yusuf Dikeç, bugün ve yarın NATO Dışişleri Bakanları’nın buluştuğu Antalya’yı bize gezdiriyor." denildi.

NATO'nun Yusuf Dikeç'in videosunu paylaşması sosyal medyada gündem olurken şimdi binlerce kişi videoya ulaşmak istiyor. İşte o paylaşım ve video...