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Yusuf Dikeç'in Türkiye'yi tanıttığı video gündem oldu... İşte NATO'nun paylaştığı o video

NATO, Yusuf Dikeç'in Türkiye'yi tanıttığı bir video paylaştı. Dikeç, İngilizce ve Türkçe dilinde ülkemizin güzelliklerini anlattı. Video gündem olurken vatandaşlar da videoya ulaşmaya çalıştı. İşte NATO'nun yayınladığı o klip...

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Yusuf Dikeç'in Türkiye'yi tanıttığı video gündem oldu... İşte NATO'nun paylaştığı o video
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North Atlantic Treaty Organization (NATO) milli atıcı Yusuf Dikeç'in videosunu paylaştı. NATO'nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Olimpiyat gümüş madalyalı atıcı ve Türkiye'nin en ünlü atıcısı Yusuf Dikeç, bugün ve yarın NATO Dışişleri Bakanları’nın buluştuğu Antalya’yı bize gezdiriyor." denildi.

NATO'nun Yusuf Dikeç'in videosunu paylaşması sosyal medyada gündem olurken şimdi binlerce kişi videoya ulaşmak istiyor. İşte o paylaşım ve video... 

Kaynak: HABER MERKEZİ