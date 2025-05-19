Yusuf Ziya Bahadınlı kimdir, kaç yaşında hayatını kaybetti? Yusuf Ziya Bahadınlı neden vefat etti?

1965 seçimlerinde TBMM’ye giren 5 TİP milletvekilinden biri olan ve sosyalist hareketinin önde gelen isimlerinden Yusuf Ziya Bahadınlı hayatını kaybetti. 97 yaşında hayata gözlerini yuman Bahadınlı'nın vefatının ardından "Yusuf Ziya Bahadınlı kimdir" soruları sıkça gelmeye başladı.

Yusuf Ziya Bahadınlı kimdir?

Yozgat ili Bahadın ilçesinde doğan Bahadınlı, ilkokulu burada okumuş, sonrasında ise Yozgat Ortaokulu'na başlamıştır. Bahadınlı, daha sonra ise eğitimine Pazarören Köy Enstitüsü, Yüksek Köy Enstitüsü, Balıkesir Eğitim Enstitüsü'nde devam etmiş ve Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü'nde (Edebiyat Bölümü) tamamlamıştır.

İlk, orta, öğretmen okulu ve liselerde Türkçe-Edebiyat öğretmenliği yapan Bahadınlı, Hür ve Yeni Dünya isimli yayınevlerini kurmuş, bu yayınevleri yirmi yıl süresince yayın hayatını sürdürmüştür. Ayrıca sosyalizmin sorunlarını işleyen İlke ve Yeni Dünya isimli iki dergi çıkarmıştır. Bahadınlı, 1965 yılı seçimlerinde Türkiye İşçi Partisi (TİP) milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) milletvekili olarak bulunmuştur.

Bahadınlı, 12 Eylül 1980 darbesinden önce gittiği Avrupa'da, 11 yıl sürgün yaşamıştır. Daha sonra Türkiye'ye dönen Bahadınlı, Sosyalist İktidar Partisi'ne üye olmuş, daha sonra bu partinin öncülüğünde Türkiye Komünist Partisi'nin (2001) kurulmasıyla çalışmalarına devam etmiştir.