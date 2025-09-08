Yuvacık Barajı'nda su seviyesi kritik düzeyde! Tarihi köprü yeniden ortaya çıktı

Kocaeli'nin su ihtiyacını karşılayan en önemli kaynaklardan biri olan Yuvacık Barajı'nda su seviyesi, mevsimsel kuraklık ve azalan yağışlar nedeniyle ciddi bir düşüş gösterdi

Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU) Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı verilere göre, 51 milyon metreküp kapasiteye sahip Yuvacık Barajı'ndaki doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 31 seviyesinde ölçüldü.

Barajdaki su seviyesindeki düşüş, geçmişe ait bir yapıyı da gün yüzüne çıkardı. Barajın suları altında kalan ve bölge halkı tarafından bilinen eski bir köprü, suyun çekilmesiyle birlikte tekrar ortaya çıktı. Bu görüntü, barajdaki su seviyesinin geldiği kritik noktayı gözler önüne serdi.

İSU'dan tasarruf çağrısı

Öte yandan, İSU yetkilileri suyun tasarruflu kullanımı konusunda kamuoyunu bilinçlendirme çabalarını sürdürüyor. Kurum, resmi sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımlarla vatandaşlara tasarruf çağrısında bulunuyor. İSU'nun X (Twitter) hesabından yapılan son paylaşımda, "Yaşamın kaynağı sudur, suyu korumak geleceğimizi korumaktır" ifadelerine yer verildi.

Kentin bir diğer önemli su kaynağı olan Namazgah Barajı'nda ise doluluk oranının yüzde 39 olduğu belirtildi.